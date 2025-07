Motorista bate carro em ônibus e poste, no bairro Parangaba

Devido a colisão, alguns clientes da região estão com o fornecimento de energia afetado. Equipes da Enel estão no local para realizar a troca do poste ainda nesta terça-feira, 1º / Crédito: Bianca Raynara / O POVO

Um carro colidiu com um ônibus e em seguida bateu em um poste, no cruzamento das avenidas Germano Franck e Carlos Amora, no bairro Parangaba, em Fortaleza. O sinistro foi registrado na manhã desta terça-feira, 1º, em frente à Uninassau, próximo ao shopping Parangaba. De acordo com testemunhas que passavam pelo local, por volta das 7 horas, agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) realizavam o controle do tráfego, que seguia lento.

A Empresa informou que o poste danificado será trocado ainda nesta terça-feira, para normalizar o fornecimento de energia o quanto antes. Conforme a AMC, agentes do órgão permanecem na área orientando os condutores até a retirada dos veículos. A Enel também atua no local para realizar os reparos necessários na rede elétrica e no poste danificado.

Ainda de acordo com a pasta, um levantamento realizado em 2023 revelou que 7,5% dos acidentes de trânsito registrados na cidade tiveram a pista molhada como um dos fatores de risco.