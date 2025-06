Ceará registra chuva em mais de 70 municípios; confira previsão

As informações são do balanço parcial divulgado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Os dados foram atualizados às 9 horas deste domingo, 29.

A madrugada deste domingo, 29, foi marcada por chuvas em mais de 70 municípios do Ceará. A maior precipitação foi registrada na macrorregião de Quixeramobim, com 65,4 milímetros.

Ao longo do dia, espera-se a manutenção do aumento de nebulosidade, principalmente na porção Centro-Norte do Estado, com chuva moderada até o início da tarde.

Nas demais áreas, a expectativa é de chuva fraca e isolada ao longo do dia.

Chuvas no Ceará na segunda-feira, 30

Na segunda-feira, 30, espera-se chuva moderada na faixa litorânea entre a madrugada e a manhã e chuva fraca e passageira durante a tarde. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado ao longo do dia.