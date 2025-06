Mulher esfaqueada pelo ex em Juazeiro do Norte morre após coma

Rafaela de Lima atuava como auxiliar administrativo e promotora em empresa de marketing em Juazeiro do Norte / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Ele foi capturado horas depois do feminicídio, escondido em um matagal na região. Devido ao suspeito já ter histórico de violência doméstica, o juiz responsável pelo caso determinou a prisão preventiva por ele ainda representar perigo para a vítima e sua família. Familiares da vítima realizaram corrente de oração na porta do hospital Com ferimentos na cervical torácica e nas mãos, Rafaela passou por cirurgia e ficou cinco dias internada no HRC, parte deles em coma. Durante o período, familiares e amigos da jovem realizaram correntes de oração diárias na porta do Hospital. Após o falecimento, pessoas próximas à vítima têm lamentado sua morte nas redes sociais. A agência de marketing onde Rafaela atuava como promotora foi mais uma a manifestar condolências após a partida da jovem.