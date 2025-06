Entenda como funciona o tráfego no viaduto da Antônio Sales a partir desta quarta, 25

Começou a funcionar nesta quarta-feira, 25, o novo esquema de tráfego no viaduto Celina Queiroz, que liga as avenidas Antônio Sales e Engenheiro Santana Júnior, em Fortaleza. A medida prevê duas alterações no trânsito da região, com redução do número de faixas na passagem elevada e duplicação das vias de acesso para quem trafega na via lateral ao logradouro.

