Mais de 7 mil vítimas de quedas foram atendidas só no IJF neste ano

Mais de 30% das vítimas de queda, acolhidas no hospital, tinham mais de 60 anos de idade / Crédito: Samuel Setubal

Mais de 7 mil pessoas (7.061) foram acolhidas no Instituto Dr. José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza, por ferimentos causados por quedas apenas nos cinco primeiros meses deste ano. O número alerta sobre cuidados no Dia Mundial de Prevenção de Quedas, celebrado todo 24 de junho.

LEIA MAIS | IJF: Ícone urbano de assistência à saúde em Fortaleza



Para ela, esses fatores também podem comprometer o tratamento e a plena recuperação dos pacientes vulneráveis.

A fisioterapeuta sugere pequenas mudanças no ambiente doméstico que podem fazer grande diferença no cuidado com quedas, como: Aplicação de pisos antiderrapantes em áreas molhadas;

Garantir boa iluminação nos cômodos;

Manter objetos fora das áreas de passagem;

Instalar barras de apoio em banheiros e locais de risco;

Adequar a altura de camas e redes;

Evitar sair desacompanhado nas ruas;

Caminhar sem pressa;

Aguardar o sinal vermelho.

Além disso, também é recomendado evitar comportamentos de risco que podem ser evitados, como subir em muros e árvores, realizar grandes esforços físicos e lavar banheiros sem os devidos cuidados.