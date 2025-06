Em articulação com Prefeitura de Fortaleza, 3 suplentes de vereador do Avante assumem mandato

Esta quarta-feira foi de posses na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Três suplentes de vereador assumiram, dois deles do Avante, enquanto outro é do Mobiliza .

Integrante da base do governo Evandro Leitão (PT) em Fortaleza, o Avante articulou com a Prefeitura de Fortaleza para que a bancada inteira passasse a ser composta por suplentes, que assumem temporariamente o mandato.

"Foi uma articulação de partido , porque nós tínhamos um compromisso de todos os suplentes assumindo aí primeiro semestre. Então, nós estamos cumprindo o acordo do rodízio do partido, que é mais do que justo. Ninguém seria eleito sem um suplente", explicou ao O POVO .

"Eu estou retornando hoje (quarta-feira, 25), me licenciando novamente para assumir um cargo na Prefeitura, e aí o Tchela retorna à Casa novamente por mais algum tempo", explicou o parlamentar, que permanecerá agora como assessor institucional no gabinete do prefeito Evandro Leitão (PT).

No entanto, Cláudio só assume a vaga devido à nomeação, por parte do prefeito Evandro Leitão, de Emanuel Acrízio para cargo na Prefeitura. Caso isso não ocorresse, Cláudio ou Marcelo Tchela teriam que ficar de fora, porque Acrízio já tinha tirado o período de licença a quem tinha direito.

No discurso de posse, Lima agradeceu a Evandro pela atenção e ao colega Tchela pela articulação política, afirmando que chega para os 120 dias de mandato para trabalhar na base eleitoral do prefeito . Curiosamente, o titular da vaga Pedro Matos faz oposição ao Partido dos Trabalhadores, tendo sido recentemente convidado para migrar para o Partido Liberal (PL).

À coluna Vertical , do O POVO , Cláudio Lima destacou que o caso ainda continua em fase de investigação e disse “acreditar na Justiça” para elucidação do caso.Segundo o inquérito, o esquema teria tido início em 2021. Após identificá-lo, a SMS contatou a Polícia Civil, que iniciou as investigações por meio da Delegacia de Combate à Corrupção (Decor). Os agendamentos eram realizados através de perfis falsos.

Cláudio Lima tem 40 anos e é nascido e criado no Pirambu. É Agente administrativo e concorreu ao cargo de vereador pelo Avante nas Eleições de 2024, com candidatura deferida, onde obteve 7.838 votos, tornando-se 3.º suplente.

“Estamos chegando hoje na Casa, e espero que seja de muito aprendizado esses quatro meses. A gente vai estar aqui para lutar por toda a Fortaleza, mas principalmente pela minha região, do Grande Pirambu. Nasci e me criei lá, bairro de gente trabalhadora, de homens e mulheres que acordam cedo para lutar pelo pão de cada dia. E a gente vai trabalhar na saúde, educação, e em tudo aquilo que a nossa comunidade precisa”, disse no ato da posse.

Igor Nogueira concorreu pela primeira vez

O suplente de vereador Igor Nogueira tem 40 anos e se diz empresário. Já atuou como chefe de gabinete do vereador Didi Maravilha e foi gestor de conciliação no Procon.

Já vereador empossado, destacou em discurso a linha de atuação que terá na Câmara. “Representar o povo é uma missão sagrada e ao assumir oficialmente renovo com ainda mais força o compromisso com essa cidade que me inspira. Venho para fazer uma grande diferença trabalhando junto com o prefeito e a sua base em defesa dos direitos dos cidadãos, pela melhoria da mobilidade urbana, e na proteção dos consumidores”, disse.

Juninho Aquino retorna à CMFor

O parlamentar afirmou que vai ser voz da periferia na Casa. Júlio Rocha Aquino Júnior é mais conhecido como Juninho Aquino. Tem 35 anos e é formado em Direito. Em abril de 2023, assumiu uma vaga na CMFor, ocupando o cargo de vereador durante o afastamento de Marcelo Lemos.

Base aliada

A movimentação reforça a presença do Avante na base aliada do prefeito Evandro Leitão e evidencia o grau de articulação entre o partido e o Executivo municipal.

Com a estratégia do rodízio, a sigla amplia sua visibilidade, fortalece lideranças internas e consolida espaço político em ano pré-eleitoral. Ao mesmo tempo, a Prefeitura garante mais fidelidade em votações na Câmara e mantém aliados ocupando funções estratégicas, tanto no Legislativo quanto em cargos comissionados do Executivo.

