Comitê Cada Vida Importa lança guia para atendimento a vítimas de violência armada

Guia lançado no IJF busca integrar serviços e proteger pessoas ameaçadas após traumas graves; publicação orienta profissionais sobre fluxos de cuidado, proteção e escuta qualificada de pessoas ameaçadas ou traumatizadas

Profissionais da saúde e de outras áreas da rede pública se reuniram nesta quarta-feira, 28, no Instituto Doutor José Frota (IJF), para o lançamento da segunda publicação da trilogia Cuidando em Rede, iniciativa do Comitê de Prevenção e Combate à Violência – Cada Vida Importa, da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). O novo guia traz diretrizes para o atendimento de vítimas de violência armada e pessoas sob ameaça.

