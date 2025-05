Ministra dos Direitos Humanos discute violência contra crianças e adolescentes na Alece

A ministra dos Direitos Humanos (MDHC), Macaé Evaristo, irá participar de uma audiência pública que debate estratégias para proteção de crianças e adolescentes contra a violência. A audiência acontece nesta segunda-feira, 5, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).

A audiência pública está intitulada como "Violência contra crianças e adolescentes: do trabalho infantil à violência letal, como articular políticas de proteção". As inscrições para participar do evento podem ser feitas via formulário online.

O evento é promovido pela Comissão de Direitos Humanos da Alece, em conjunto com o Comitê de Prevenção e Combate à Violência (CPCV).

Também será feito o lançamento do projeto “Vidas Protegidas: enfrentando a violência letal contra crianças e adolescentes”, fruto de parceria entre a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (SNDCA) e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes Brasil (UNODC).

Em novembro de 2023, a Alece assinou um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com o MDHC com foco na prevenção da violência no Brasil.