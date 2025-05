Comitês de prevenção à violência são criados nas 10 cidades mais violentas do Ceará

O Programa Integrado de Prevenção e Redução da Violência (PreVio) inaugurou uma nova etapa nessa terça-feira 27, com a assinatura de acordos entre o Governo do Ceará e as prefeituras dos 10 municípios que mais concentram homicídios no Estado. Essas cidades contarão com comitês deliberativos do PreVio, iniciativa que visa alcançar públicos considerados vulneráveis à criminalidade no Estado a partir de um trabalho interinstitucional.

Nessa terça, no 1º Encontro do Conselho Estratégico de Prevenção à Violência — ocorrido no Palácio da Abolição, no bairro Meireles, em Fortaleza — foram realizados o lançamento do Observatório Estadual de Prevenção à Violência, a assinatura da ordem de serviço da primeira etapa do Projeto Cidade Viva e o anúncio do lançamento do Curso de Formação em Prevenção à Violência, Direitos Humanos e Atuação Territorial.