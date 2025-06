TJCE cria setor de análise técnica para casos envolvendo planos de saúde

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) anunciou na última quinta-feira, 12, a criação do Núcleo de Apoio Técnico em Saúde Suplementar (NatJus-Saúde). O objetivo do órgão é oferecer suporte especializado em julgamentos que envolvam planos de saúde.

Segundo o TJCE, o NatJus-Saúde fornecerá pareceres "com informações fidedignas, atualizadas e fundamentadas em evidências científicas" para estes casos. Os membros também estabelecerão contatos e parcerias com entidades da área para apoio técnico-científico e capacitações.