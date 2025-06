Chuva no Ceará: 15 municípios tiveram registros nas últimas 24 horas

Barragem Germinal, em Palmácia. / Crédito: Aurélio Alves/ O POVO

Choveu em ao menos 15 cidades cearenses entre as 7 horas do sábado, 14, e as 7 horas deste domingo, 15. Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Segundo informações dos postos de coleta da Fundação, o maior registro de chuva no Ceará nas últimas 24 horas foi em Ipueiras, na macrorregião da Ibiapaba. No município, a medição chegou a 19,6 mm. O segundo lugar ficou com Baturité, no Maciço de Baturité, com 10,8 mm.