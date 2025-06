Ceará institui Campanha Régis Feitosa para conscientização sobre síndrome genética rara

Lei sancionada pelo governador Elmano de Freitas homenageia cearense vítima da Síndrome de Li-Fraumeni e inclui a campanha no calendário oficial do estado

O Governo do Ceará sancionou a Lei nº 19.296/2025, que institui a Campanha Régis Feitosa pela Conscientização e Diagnóstico da Síndrome de Li-Fraumeni. A nova norma foi publicada no Diário Oficial do Estado no dia 11 de junho e estabelece que a campanha será realizada anualmente em 13 de agosto, data que marca o falecimento do economista cearense Régis Feitosa, vítima da condição genética rara.



A campanha passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos e Datas Comemorativas do Estado do Ceará e tem como objetivo principal promover o conhecimento sobre a síndrome, incentivar o diagnóstico precoce e oferecer suporte a pacientes e familiares. A iniciativa também busca homenagear Régis Feitosa e ampliar a discussão sobre doenças genéticas hereditárias.