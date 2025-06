Alerta da Defesa Civil é acionado em celulares no Ceará

Defesa Civil / Crédito: Alerta

Às 16h11min deste sábado, 14, moradores de Fortaleza, Caucaia, Aquiraz e Uruburetama receberam uma mensagem emergencial da Defesa Civil diretamente em seus celulares. Mensagem simulava um alerta extremo e explicava que era uma demonstração do novo sistema de alerta de emergência no Nordeste. O texto dizia ainda que, para "mais informações, consulte o site da Defesa Civil".

A expectativa era de que o alarme, que faz parte dos testes do novo sistema nacional de alertas, tocasse por volta do meio-dia. Leia Mais - O presidente Lula (PT) foi quem fez o acionamento. A Defesa Civil do Ceará e dos municípios executaram ações de divulgação para alertar sobre o teste. Porém, muita gente ainda foi pegue de surpresa e se assustou com o sinal. Rapidamente, as redes sociais foram tomadas por descrições sobre o momento.

"Uma mulher achou que era alarme de incêndio do prédio", sinalizou uma moradora de condomínio no José Bonifácio, em Fortaleza. Leia Mais - Defesa Civil de Fortaleza registrou mais de 600 ocorrências em 2025 A ação faz parte da estratégia do Governo Federal para fortalecer a prevenção de desastres. No mesmo horário, técnicos da Defesa Civil Nacional estiveram nas nove capitais da região para acompanhar a demonstração do sistema.

Alerta foi enviado para 36 cidades nordestinas "Foi uma tarefa muito grande chegar até aqui. Perdemos muitas vidas. Eu acho que agora a gente pode, com isso aqui, evitar os desastres. Quanto mais vidas a gente salvar, mais importante", destacou o presidente sobre o Defesa Civil Alerta. A operação oficial do sistema no Nordeste está prevista para iniciar 18 de junho. Sistema está ativo nas regiões Sudeste e Sul desde dezembro de 2024 e deve ser lançado nas regiões Norte e Centro-Oeste nos próximos meses. Até o fim de 2025, a expectativa é que o Defesa Civil Alerta esteja disponível em todo o País. Após a capacitação, o envio dos alertas é de responsabilidade direta dos órgãos locais.

O alerta da Defesa Civil foi enviado neste sábado, 14, para: -Alagoas: Maceió, Marechal Deodoro, Pilar e São Luís do Quitunde

-Bahia: Salvador, Ilhéus, Vitória da Conquista e Santa Cruz Cabrália

-Ceará: Fortaleza, Aquiraz, Caucaia e Uruburetama

-Maranhão: São Luís, Paço Lumiar, Trizidela do Vale e Imperatriz

-Paraíba: João Pessoa, Alagoa Nova, Itatuba e Coremas

-Pernambuco: Recife, Jaboatão dos Guararapes, Caruaru e Ipojuca

-Piauí: Teresina, Uruçuí, Picos e Esperantina

-Rio Grande do Norte: Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Extremoz

-Sergipe: Aracaju, Barra dos Coqueiros, Estância e Lagarto.