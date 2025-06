Alerta da Defesa Civil: entenda porquê precisa ser acionado

14.06.2025 - Lançamento do Defesa Civil Alerta para a região Nordeste. No Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD, com os ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Waldez Góes; e do presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Carlos Baigorri.(Foto: Ricardo Stuckert / PR) / Crédito: Ricardo Stuckert / PR

Moradores de Fortaleza, Caucaia, Aquiraz e Uruburetama foram surpreendidos neste sábado, 14, por um alarme sonoro emergencial nos celulares. “Foi uma tarefa muito grande chegar até aqui. Perdemos muitas vidas. Eu acho que agora a gente pode, com isso aqui, evitar os desastres. Quanto mais vidas a gente salvar, mais importante”, destacou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o Defesa Civil Alerta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O aviso fazia parte do primeiro teste do novo sistema “Defesa Civil Alerta”, desenvolvido para avisar a população em tempo real sobre riscos como alagamentos, deslizamentos, incêndios e vendavais. A simulação, que também ocorreu em outras 32 cidades do Nordeste, busca preparar o sistema para sua ativação oficial na região, prevista para o próximo dia 18. A ferramenta já é usada desde dezembro do ano passado nos estados do Sul e Sudeste, e deve alcançar todo o País até o fim de 2025. O alerta foi enviado via Cell Broadcast, tecnologia que envia mensagens sonoras e visuais diretamente para celulares conectados às redes 4G e 5G. Apesar das Defesas Civis estadual e municipal terem feito divulgação prévia, o alerta, que tocou por cerca de 10 segundos, pegou muita gente de surpresa. Tragédias com a falta de avisos Em março deste ano, em matéria do O POVO, foi informado que, só em Fortaleza, a Defesa Civil já registrou cerca de 630 ocorrências relacionadas a chuvas, incluindo alagamentos e desabamentos.