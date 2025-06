Quase 5 mil animais foram resgatados pelos bombeiros no Ceará em 2025

Em comparação com o ano passado, foram realizados 488 atendimentos a mais, totalizando um crescimento de 9,88% nos resgates no Estado

Cerca de 4.935 mil animais foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) entre janeiro e maio deste ano, em todo o Estado. Os dados, divulgados nesta quinta-feira, 12, indicaram que quase 80% dos resgates envolvem cobras e gatos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os bombeiros fizeram um comparativo com o mesmo período deste ano e do ano anterior. O balanço apontou que, em 2024, o total de resgates foi de 4.447.

As cobras representaram a vasta maioria dos resgates, com 3.029 ocorrências, totalizando 68,11% do volume geral. O segundo tipo mais resgatado foram os felinos, com 474 ocorrências, correspondendo a 10,66% do total.

Já o “top 3 animais mais resgatados” destacou que as espécies de animais mais resgatadas foram:

Cobras,

Gatos,

Cassaco/Gambá e similares.

As categorias somam 3.801 ocorrências, o que representa aproximadamente 85,47% de todos os resgates.