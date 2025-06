Acidentes de trânsito caem em 25% no Ceará, aponta Corpo de Bombeiros

Em 2024, foram registradas 293 ocorrências. Já no ano de 2025, o número reduziu para 220 acidentes

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) registrou cerca de 220 ocorrências de acidentes de trânsito entre janeiro e maio deste ano. Em relação ao mesmo período, no ano anterior, foram atendidas 293 ocorrências, o que representou uma queda de 25% nos acidentes.

LEIA TAMBÉM | Ocorrências com árvores no primeiro pentamestre de 2025 caem em 30%