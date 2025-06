Receita apreende celulares, eletrônicos e roupas em 19 lojas de Sobral

Operação da Receita Federal mira contrabando e pirataria no Centro de Sobral, no Ceará / Crédito: Divulgação/Receita Federal

Uma operação da Receita Federal apreendeu celulares, eletrônicos, videogames, roupas e calçados em lojas no Centro de Sobral, na região Norte do Estado. As atividades fazem parte da operação “Triunfo”, deflagrada pelo órgão fiscalizador, na manhã desta quinta-feira, 12. Conforme a Receita, a operação buscou combater a comercialização de produtos falsificados, contrabandeados, introduzidos no País de forma irregular e sem certificação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS | Sobral: morre técnica de enfermagem envolvida em acidente com ambulâncias em Tianguá Ao todo, foram fiscalizados 19 estabelecimentos comerciais, que foram previamente selecionados com base em trabalho de inteligência da Receita Federal. Além disso, os locais foram alvo de denúncias encaminhadas por escritórios de advocacia que representam marcas afetadas pela pirataria. A ação de fiscalização contou com a participação de 60 servidores da Receita Federal e 60 policiais militares do Ceará, por meio de equipes do Comando de Policiamento do Raio e Batalhão de Policiamento do Interior (Bepi). A operação contou também com a presença de cinco servidores da Anatel, além de advogados representantes das marcas envolvidas, que acompanharam as diligências dos fiscais.