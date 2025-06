Cobra exótica de origem norte-americana é resgatada em apartamento no Cocó, em Fortaleza

A espécie é endêmica dos Estados Unidos, mas foi encontrada em um apartamento de Fortaleza / Crédito: Reprodução/Leitor via WhatsApp

Uma Cobra-do-milho, espécie exótica encontrada nos Estados Unidos, foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), no banheiro de um apartamento no bairro Cocó, em Fortaleza, na noite dessa quarta-feira, 11. LEIA TAMBÉM: Projeto promove ação social em prol da causa animal em Fortaleza

Dos vários resgates de cobras e outros animais que a corporação realizou durante o primeiro pentamestre de 2025, está o da exótica Uma espécie é considerada exótica quando não vive na região que foi encontrada, podendo ter sido introduzida de forma artificial ou migrado por outros meios.

Cobra-do-Milho (Pantherophis guttatus). A espécie é endêmica dos Estados Unidos da América, mas mais abundante na Flórida e a sudeste dos EUA, podendo também ser encontrada no México. O animal pode viver até 23 anos, podendo medir entre 61 e 182cm, geralmente sendo as fêmeas maiores que os machos. O animal chega a pesar 90 gramas. Elas são carnívoras e alimentam-se principalmente de pequenas aves e pequenos mamíferos (roedores). A cobra pode ser encontrada em colorações variadas além do laranja, como: verde, castanho e cinzento.

A empresária, que não quis se identificar, contou que percebeu a presença do animal quando foi ao banheiro, por volta das 22h40min. Por ter uma “boa visão periférica”, ela percebeu a sombra do animal, que não deveria estar ali. “O meu papel higiênico fica pendurado no suporte. E vi uma sombra ali e quando acendi a luz, era a bendita dessa cobra saindo pelo buraquinho do papel. Levei um susto e quase morri do coração. [Fiquei] tentando entender de onde ela poderia ter saído, porque todos os ralos do meu apartamento tem uma proteção”, contou. Ela explica que a cobra não poderia ter vindo pelo aparelho sanitário e nem escalando, por conta da altura onde o apartamento se encontra.

“Assim, eu tenho sítio, então sei que é comum você encontrar isso lá, você tá no habitat delas. Mas dentro de um prédio no sétimo andar, no meio do Cocó em uma cidade, é meio complicado”, afirmou a empresária. Antes de acionar os bombeiros, a moradora ligou para a segurança do prédio, que demorou cerca de 25 minutos para retirar o animal. “Quando eles chegaram, o segurança já tinha conseguido pegá-la e tava lá na portaria, com um balde grande para ela não fugir”. Pelo medo, a empresária não interagiu com o animal: “Tirei uma foto para descobrir que tipo de cobra era, né? [Se] era peçonhenta ou não, e descobri que não era. Os bombeiros confirmaram quando chegaram”, declarou.