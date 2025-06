Caminhão do Cidadão leva serviços gratuitos a quatro cidades do CE

A ação é promovida pela Secretaria da Proteção Social do Ceará (SPS) e inclui a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), 1ª via do CPF e atestado de antecedentes criminais.

Os atendimentos ocorrem por ordem de chegada, das 8h às 16h, nas três primeiras cidades. Em Itapiúna, o serviço começa uma hora mais tarde, às 9h. Todos os procedimentos são gratuitos.

Pop Rua em Ação e Projeto Acolher complementam a iniciativa

Além dos atendimentos tradicionais, a programação inclui atividades do Pop Rua em Ação e do Projeto Acolher. As iniciativas promovem cidadania por meio de ações integradas de saúde, assistência social, cultura e lazer, voltadas principalmente a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Na terça-feira, 17, o Pop Rua em Ação será realizado no bairro Farias Brito, em Fortaleza, com foco no atendimento à população em situação de rua. No dia seguinte, 18, o Projeto Acolher leva equipes interdisciplinares ao bairro Serrinha, ampliando os serviços ofertados.