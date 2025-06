Ceará é 2º no Brasil com mais estudantes do ensino médio na idade certa e tem pior taxa de atraso no fundamental

Estado apresenta inversão dos cenários entre 2016 e 2024 / Crédito: Matheus Souza em 05/08/2024

Divulgada na manhã desta sexta-feira, 13, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua evidencia um cenário ambíguo na educação do Ceará. Isso porque, ao mesmo tempo que possui a segunda maior taxa de estudantes na idade certa cursando o ensino médio (15 a 17 anos), o Estado também tem o maior percentual de alunos em atraso nas etapas iniciais do ensino fundamental (seis a 10 anos).

Ao todo, 83,4% dos estudantes do ensino médio no Ceará têm de 15 a 17 anos. O índice coloca o Estado como o segundo melhor no país, ligeiramente atrás do Mato Grosso, que possui 83,5%. Em contrapartida, apenas 88,4% dos alunos que cursam os anos iniciais do ensino fundamental têm de seis a 10 anos de idade. O número está 2,3% abaixo da média nacional para a fase escolar, que é de 90,7% das crianças na idade certa. Estados com pior escolarização na idade certa no ensino fundamental x Estados com melhor escolarização na idade certa no ensino médio ​ Já no ensino médio, apenas 67,4% dos alunos tinham entre 15 e 17, número que saltou 16 pontos percentuais durante os últimos oito anos.