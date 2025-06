Ceará tem a 4ª maior taxa de analfabetismo do Brasil, revela IBGE

O Ceará tem a quarta maior taxa de analfabetismo do Brasil, conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua 2024, divulgados nesta sexta-feira, 13. Ao todo, 11,7% da população acima dos 15 anos de idade no Estado não sabe ler e escrever um bilhete simples, critério adotado pela pesquisa para ser ou não analfabeto.

Cerca de 867 mil cearenses foram considerados analfabetos no levantamento, dos quais a maioria é de homens (479 mil). O número representa 55% do público total e está 5% acima da média nacional.

Mesmo figurando entre as principais do País, a taxa caiu 2,6% no Ceará se comparado com o primeiro ano do recorte temporal da pesquisa, que vai de 2016 a 2024.

Todas as faixas etárias acima dos 15 anos tiveram redução do número de analfabetos, com destaque para o público 60+, que apesar de ter apresentado a maior redução (6,7%), manteve o maior percentual do Estado, com cerca de 31% dos idosos sem saber ler e escrever.

Percentual de analfabetos por faixa etária

O cenário é parecido em todos os outros estados do Nordeste, que assim como o Ceará, também diminuíram o número de analfabetos. Entretanto, a região ainda tem o protagonismo negativo no País, ocupando as nove primeiras posições do ranking.