Dupla que transportava 145 kg cocaína em forro falso de caminhão tem preventiva decretada

Os dois homens, identificados como Aury Ribeiro Alves e Elton Rodrigues, foram presos em flagrante, nessa terça-feira, 10, após serem interceptados por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) na BR-226, no município cearense.

Uma dupla presa por transportar 145,4 quilos de pasta a base de cocaína dentro de um fundo falso de caminhão que carregava colchões, no município de Cratéus , a 355,07 quilômetros de Fortaleza , teve a prisão preventiva decretada pelo Poder Judiciário, nessa quarta-feira, 11, após pedido do Ministério Público do Ceará (MPCE).

Um dos suspeitos estava conduzindo um caminhão que, após abordagem, foi constatado um fundo falso com 120 tabletes de pasta de cocaína no interior do veículo. O caminhão se deslocava em comboio, juntamente com outro carro, que era conduzido pelo outro suspeito.

O veículo trafegava à frente para alertar sobre possíveis fiscalizações, chamado de “escolta batedor”. Foi identificado que o outro suspeito dirigia um carro que dava apoio ao caminhão, sinalizando e indicando rotas.

De acordo com o Ministério Público, foram apreendidos com os suspeitos cartões bancários, aparelhos celulares, relógios e dinheiro em espécie. Ainda segundo as investigações, a droga teria saído do estado de Belém, no Pará, com destino à Fortaleza.

Os dois homens, com idades de 39 e 33 anos, são naturais de Guaraciaba, no interior do Ceará, e foram presos em flagrante. Na hora da prisão, eles alegaram desconhecer a carga da droga. Os suspeitos foram autuados pelos crimes de tráfico interestadual de entorpecentes e associação para o tráfico.