Defesa Civil fará teste de alerta de emergência para celulares em 4 municípios do Ceará

Teste do sistema de alerta deve ser recebido por 3 milhões de cearenses / Crédito: Lara Vieira/O POVO

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ao todo, 36 municípios do Nordeste participarão da demonstração, quatro por estado. O anuncio do teste público foi feito na manhã desta sexta-feira, 06, na Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Ceará (CEDEC), em Fortaleza. A chefe da Divisão de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil Nacional, Rosane Duque Estrada, reforça que a população não deve se alarmar: “Toda a população que estiver dentro do polígono definido, mapeado com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), vai receber um alerta sonoro. Não é motivo de alarme, mas sim uma forma de apresentar a ferramenta ao público”, esclarece. Confira um exemplo de como será o teste do novo sistema de alerta da Defesa Civil:

Durante o teste, além do alerta sonoro, os usuários verão na tela do celular o seguinte texto: "Defesa Civil: Alerta demonstração do novo sistema de alerta de emergência em [município]. Mais informações, consulte o site da DEFESA CIVIL ALERTA".

No caso do Ceará, os quatro municípios foram selecionados com base em critérios geográficos e históricos. Fortaleza e Caucaia, por exemplo, compõem uma bacia hidrográfica propensa a inundações.