Ceará: temperaturas máximas podem chegar aos 36°C, com ventos de até 45km/h

A previsão do tempo para o Estado indica temperaturas máximas de até 36°C, nas regiões da Jaguaribana, Cariri, Litoral Norte e Sertão Central e Inhamuns

As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), referentes até esta quarta-feira, 11.

A previsão do tempo para o Ceará indica temperaturas máximas que podem chegar aos 36 graus Celsius (°C) nas regiões da Jaguaribana e Cariri. Os municípios do Litoral Norte e do Sertão Central e Inhamuns devem registrar 33°C e 36°C.

As temperaturas mínimas variam entre 17°C e 20°C na madrugada e no início da manhã nas regiões do Cariri, Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribana, Ibiapaba e no Maciço de Baturité até esta quarta.

LEIA MAIS | Chove em mais de 30 municípios do Ceará; previsão é de estabilidade

A velocidade máxima dos ventos deve atingir valores entre 40 quilômetros por horas (km/h) e 45 km/h em regiões de serra (ao exemplo da Ibiapaba) e nos municípios localizados nas macrorregiões do Litoral (como Fortaleza , Amontada e Icapuí ).

A tendência para esta quinta-feira, 12, é que as temperaturas máximas sejam relativamente menores .

As precipitações concentram-se principalmente nas macrorregiões Maciço de Baturité, Ibiapaba, Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Litoral Norte.

Choveu em 21 municípios do Estado das 7 horas dessa terça-feira, 10, às 7 horas desta quarta-feira, 11, segundo informações do balanço parcial da Funceme.

Enquanto no período da noite, espera-se um maior predomínio de estabilidade atmosférica, com céu variando de poucas nuvens a sem nuvens.

A previsão do tempo para o Ceará indica céu parcialmente nublado a poucas nuvens com condições favoráveis a chuvas isoladas e de intensidade fraca que tendem a acontecer durante os períodos da madrugada, manhã e tarde até esta quinta-feira, 12, nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte, Maciço de Baturité, Cariri, norte da Jaguaribana e Ibiapaba.

Qual o motivo das chuvas no Ceará

O motivo das precipitações são os efeitos locais, como atuação do sistema de brisa, chuvas orográficas, e por áreas de instabilidades fracas oriundas do leste da Região Nordeste do Brasil (NEB).

A Zona de Convergência Intertropical (Zcit), principal sistema indutor pluviométrico durante a quadra chuvosa, encontra-se localizada distante do Ceará, depois do fim do período.

Confira as áreas sujeitas às precipitações

Quarta-feira, 11

Madrugada: chuvas isoladas e de intensidade fraca nas macrorregiões do Maciço de Baturité, Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Cariri;

Manhã: chuvas isoladas e de intensidade fraca nas macrorregiões do Maciço de Baturité, Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém;

Tarde: chuva isolada no oeste do Sertão Central e Inhamuns, Litoral Norte e na Ibiapaba;

Noite: céu variando de poucas nuvens a sem nuvens.

Quinta-feira, 12

Madrugada: chuvas no Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém, e chuvas isoladas no Litoral Norte e no Maciço de Baturité;

Manhã: chuvas isoladas nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte e no Maciço de Baturité;

Tarde: noroeste com chuvas isoladas. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado a poucas nuvens;

Noite: baixa possibilidade de chuva isolada na Ibiapaba e no Litoral Norte.

Sexta-feira, 13

Madrugada: chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte e no Maciço de Baturité;

Manhã: chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte e no Maciço de Baturité;

Tarde e noite: céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões.

Saiba as temperaturas máximas do ar nas últimas 24 horas pela Funceme

Máximas

36.7 °C: Penaforte

36.2 °C: Limoeiro do Norte

35.6 °C: Morada Nova

35.2 °C: Quixerê

35.0 °C: Parambu

Mínimas

27.1 °C: São Benedito

27.6 °C: Poranga

30.5 °C: Pacajus

30.8 °C: Piquet Carneiro

30.9 °C: Fortaleza (Praia do Futuro)

10 maiores chuvas por posto do dia