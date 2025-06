Bombeiros salvam 331 vidas de afogamentos em 2025, no Ceará

Foto de apoio ilustrativo: o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBM-CE) registra queda de 20%, com relação a salvamentos por afogamentos. Mesmo assim, não alcançam meta / Crédito: FERNANDA BARROS

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBM-CE) registrou 331 salvamentos de vidas de afogamento em 2025, no período de janeiro a maio de 2025. O número representa uma queda de 20% em relação a 2024 (416 ocorrências).



Para a corporação, a redução está diretamente ligada ao reforço nas ações preventivas. O motivo seria o salto dos casos de 47.740 (2024) para 54.618 (2025), caracterizando 14% a mais em resgates rápidos, alertas e monitoramento.