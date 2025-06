Programa Ceará sem Fome recebe repasse de 15 milhões

O Programa Ceará sem Fome receberá uma injeção de R$ 15 milhões para o fortalecimento das ações do programa de combate à fome no Estado. O valor será oriundo de recursos do Fundo de Defesa de Direitos Difusos do Estado do Ceará (FDID) com a sanção da lei que autoriza o repasse.

