CE: acumulado de 5 meses aponta redução de 17,7% em homicídios

Em comparativo aos meses de maio de 2025 e maio de 2024, a diminuição foi de 15,5%, com 267 homicídios. O número anterior era de 316, com variação registrada de 49 casos a menos.

O acumulado dos primeiros cinco meses de 2025 apresentou redução de 17,7% nos indicadores de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI) no Ceará . Os dados, compilados pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), consideraram o mesmo período do ano anterior.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A maior redução em maio foi indicada no Interior Sul, apresentando 32,4%, com 50 casos em 2025 comparados aos 74 no ano passado (24 casos a menos). Já na Região Norte, a contração foi de 17,5% (66 casos em maio de 2025, comparado às 80 ocorrências no mesmo mês em 2024).

Verdadeiro "maníaco da moto" é preso 11 anos depois de série de estupros em Fortaleza | LEIA MAIS

Para o secretário da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), Roberto Sá, os resultados fazem parte da dedicação aos profissionais, além da estratégia de aumentar a visibilidade, com o policiamento ostensivo em lugares onde “há manchas criminais”.

“Também temos trabalhado em uma repressão qualificada, focando exatamente na investigação e na identificação e prisão daquelas pessoas que cometem os crimes mais violentos”, afirmou Sá.