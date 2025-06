Mais de 1 milhão de pessoas foram vacinadas contra a gripe no Ceará

A campanha de imunização iniciou no Ceará em 31 de março, uma semana antes da campanha nacional. Conforme a coordenadora estadual de imunização da Secretaria de Saúde do Ceará, Ana Karine Borges, informou ao O POVO , até o momento, foram distribuídas mais de 2,5 milhões de doses da vacina contra a influenza para os 184 municípios.

Mais de 1.400.000 pessoas já foram imunizadas contra a influenza no Ceará , representando um pouco mais de 50% das doses distribuídas. Do total de pessoas imunizadas, 40% são idosos, 38% são crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses, e 16% são gestantes —que integram o grupo de risco.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“O início precoce da campanha em comparação aos outros estados visou oportunizar a vacinação dos grupos de maior risco [crianças e idosos] antes do aumento dos casos de maior gravidade e hospitalizações por síndromes gripais. O intuito da vacina é justamente esse, prevenir as formas graves da doença e as internações”, explicou Ana Karine.

Ainda conforme a gestora, a cobertura vacinal do Ceará é de 38%, estando acima da média nacional de 35%. A meta é vacinar 3 milhões de pessoas. “A vacinação continua em mais de 2.500 salas de vacinas em todos os 184 municípios do Ceará. Embora que a vacina tenha sido ampliada para a população geral no dia 19, o foco continua nos grupos prioritários devido ao maior risco de complicações”

O informe operacional divulgado pela Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) no dia 28 de maio, o Estado registrou 360 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) por influenza, com maior acometimento de idosos com mais de 70 anos, sendo 28,3% dos casos, e crianças de 1 a 4 anos, totalizando 21,4% dos casos. O comunicado aponta que o público feminino é maioria nos registros, com 53,3% dos casos.

Casos de Srag por Influenza no Ceará em 2025 — por sexo e idade

​

O informe mostra ainda que as cidades com mais casos registrados nas últimas 4 semanas foram Fortaleza, com 78 casos, e Sobral, com 27 casos. Os casos são monitorados no modelo de vigilância sentinela, que acompanha as formas graves da doença e os pacientes hospitalizados com influenza, de modo a acompanhar o cenário epidemiológico e servir de termômetro para as regiões do Ceará.