Vacina contra gripe influenza: Ceará recebe 1,5 milhão de doses

Presidente Lula foi vacinado com a vacina da gripe nessa segunda-feira, 7, em ato que deu início a campanha nacional contra a influenza / Crédito: Reprodução/ Ricardo Stuckert

Ceará recebeu mais de 1, 5 milhão de doses da vacina para campanha nacional contra a gripe influenza. Segundo o Ministério da Saúde (MS), a aplicação teve início oficialmente nessa segunda-feira, 7, nos 20 estados das regiões Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. Em Fortaleza, imunização começou de forma antecipada, no dia 1º de abril, com aplicação de 62 mil doses do imunizante.

A vacina trivalente, utilizada em 2025, protege contra os vírus H1N1, H3N2 e tipo B, sendo capaz de evitar entre 60% e 70% dos casos graves e óbitos. É contraindicada apenas para crianças menores de 6 meses e pessoas com histórico de anafilaxia grave após doses anteriores. A meta da Saúde é imunizar 90% dos grupos prioritários, que incluem crianças, gestantes e idosos.

Em março, o Ministério distribuiu 35 milhões de doses da vacina. Neste primeiro semestre de 2025, está prevista a distribuição de 67,6 milhões de doses para as quatro regiões do País. Neste segundo semestre, serão repassadas mais 5,9 milhões de doses para a região Norte, alinhando a estratégia de imunização com o período de maior circulação do vírus no inverno amazônico. "Entre as coisas mais importantes para salvar a vida de uma pessoa está o cuidado adequado com a saúde e a vacinação. O Brasil tem essa característica: a produção de insumos está diretamente combinada ao acesso da população à assistência de qualidade", afirma Alexandre Padilha, ministro da Saúde.