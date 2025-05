Imagem de apoio ilustrativo. Apesar da campanha no Estado ter começado no dia 31 de março, mais de 3 milhões de cearenses ainda não foram vacinados / Crédito: Viktor Braga/UFC

O Ceará se prepara para o Dia D de Vacinação contra a gripe (influenza), que será realizado neste sábado, 10 de maio, em todo o estado. A ação faz parte de uma mobilização nacional e visa, além da imunização contra a gripe, a atualização da caderneta vacinal com outras vacinas do calendário do Programa Nacional de Imunizações (PNI), como HPV, hepatite, tétano, Covid-19, entre outras. LEIA TAMBÉM| Vapt Vupt Papicu vai receber Dia D da Vacinação contra a gripe no sábado, 10

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Embora a campanha de vacinação tenha começado no Estado no dia 31 de março, mais de 3 milhões de cearenses ainda precisam ser vacinados. A vacina contra a gripe é destinada aos grupos prioritários, que incluem crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, idosos a partir de 60 anos, trabalhadores da saúde, da educação e pessoas com comorbidades. Em entrevista ao programa O POVO da Tarde, da Rádio O POVO CBN, nesta terça-feira, 6, a coordenadora de Imunização do Ceará, Ana Karine Borges, explicou que o Ceará, mesmo após ter enfrentado uma queda nas coberturas vacinais, atualmente se destaca “ocupando o primeiro lugar na região Nordeste” em cobertura vacinal, com índices superiores a 90%. A coordenadora destacou que o Dia D é uma oportunidade não apenas para quem está nos grupos prioritários para a vacina da gripe, mas também para quem precisa atualizar outras vacinas. "É uma chamada que estamos fazendo [para a população cearense] a buscar uma sala de vacina e atualizar a carteirinha de vacinação”, reforçou.

No sábado, além dos postos de saúde, a população de Fortaleza contará, como o Vapt Vupt do Shopping RioMar Papicu, ofertando todas as vacinas das 10 às 16 horas. Outra ação destacada é a vacinação nas escolas, que integra uma estratégia nacional.

A vacinação está sendo levada para dentro das escolas, onde professores e profissionais de saúde falam sobre o tema e ajudam a envolver e conscientizar a comunidade escolar. Por fim, Ana Karine explica que quem não tem o cartão físico de vacinação não precisa se preocupar, pois “hoje nós temos tudo de forma digitalizado”, explica. Os pais podem acessar a caderneta de vacinação por aplicativo, Meu SUS Digital, mantendo o esquema vacinal das crianças atualizado mesmo sem o cartão impresso.