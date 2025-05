Vacinação contra gripe em Fortaleza é ampliada com novos pontos de atendimento

Fortaleza amplia a vacinação contra a gripe com postos em shoppings, drive-thrus e mutirões para facilitar o acesso da população à imunização

A campanha de vacinação contra a gripe em Fortaleza ganha reforço com a descentralização dos pontos de atendimento. Além das Unidades de Saúde da Família (USFs), a população agora também pode receber a dose da vacina em shoppings centers e pontos de drive-thru.

O drive-thru montado no shopping RioMar Kennedy aplicou mais de 6.800 doses em apenas quatro dias, o que demonstra o impacto positivo dessas estratégias alternativas.

Paralelamente, a Prefeitura de Fortaleza também promove mutirões e ações itinerantes. No último fim de semana de maio, uma força-tarefa foi realizada para impulsionar a adesão da população.

A ação busca ampliar a cobertura vacinal, que ainda está abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. Desde o início da semana, três shoppings da capital — RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy e North Shopping Jóquei — oferecem vacinação gratuita contra a Influenza. As ações ocorrem sempre das 13 às 18 horas.

A população também pode buscar a imunização em qualquer uma das 116 USFs espalhadas pela cidade, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 18h30min. A expectativa é de que as ações ampliadas — em shoppings, mutirões e unidades móveis — aumentem significativamente a adesão nos próximos dias.

De acordo com o levantamento mais recente da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Fortaleza alcançou 45% de cobertura vacinal contra a Influenza — um número ainda distante da meta de 90%.

As vacinas estão disponíveis para toda a população acima de seis meses de idade, conforme recomendação do Ministério da Saúde.

Vacinação em Fortaleza: o que levar?



Para se vacinar, é necessário apresentar um documento com foto e, se possível, o cartão de vacinação. A vacina utilizada é a trivalente, que protege contra os principais subtipos do vírus Influenza circulantes neste ano.

A campanha segue até que todas as doses disponíveis sejam aplicadas, com foco especial nos meses que antecedem o período de maior circulação do vírus. A Secretaria reforça o apelo para que os fortalezenses se imunizem e contribuam para a proteção coletiva.

Com informações de Luíza Vieira, da rádio O POVO CBN