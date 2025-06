Com média de 8,6 prisões por dia, secretário diz que sensação de segurança "está melhorando"

Entre os casos de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs), que designam homicídios, feminicídios, latrocínios (roubos com morte) e lesões seguidas de morte, maio de 2025 teve 267 prisões, também flagradas ou por ordem judicial. A média é de 8,6 pessoas presas diariamente no Estado por terem matado alguém. Foram 182 capturas a mais (46,7%) que em maio de 2024. Se considerar somente Fortaleza, o percentual de maio chega a 131,6% de alta, com 88 presos este ano ante 38 no ano passado.

Mais de 32 mil pessoas foram presas no Ceará em um ano, entre junho de 2024 e maio de 2025, por todos os tipos de ocorrências criminosas, entre flagrantes e mandados. Foram 1.384 prisões a mais do que no período do ano anterior (4,5%). Somente em maio deste ano, foram 3.038 capturas - 22,1% a mais (2.488) que em maio do ano passado. Nos cinco primeiros meses de 2025, 14.192 presos, 13% acima (12.561) que o mesmo recorte de 2024.

Havia deixado em destaque as páginas que traziam as prisões de membros de facções criminosas e as dos assassinatos. Foram 721 faccionados presos este ano, 44,8% acima de 2024 (498). E 1.144 prisões de homicidas, 24,9% acima do ano anterior (916). Fez rabiscos de caneta para confirmar números até fora dos impressos. "Fiz uma continha minha de padeiro. Foram 1.444+721, são 1.865 assassinados ou de organizações criminosas presos".

O balanço dos atuais indicadores criminais do Ceará, com esses e outros dados, estavam impressos à mão do secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, na manhã desta quinta-feira, 5, durante a entrevista concedida ao O POVO em sua sala de reuniões. Na pauta, seu primeiro ano à frente da pasta, recém-completados no último dia 3. Ele folheava, apontava e exaltava as estatísticas.

Quando Sá foi convidado pelo governador Elmano de Freitas para o cargo, no fim de maio de 2024, o Ceará tinha média de dez homicídios por dia. Poucos dias antes, o então secretário, Samuel Elânio , havia declarado que aquele era um número "razoável" para as ocorrências. O constrangimento ao governo, com reações entre parlamentares e junto à população, selou a exoneração. Sá veio de experiências como secretário da área no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

Uma coincidência numérica: a média 8,6 de prisões/dia por homicídio em maio é a mesma média de 8,6 mortes por dia registrada nos cinco primeiros meses de 2025. Balanço atualizado pela SSPDS no fim da tarde de quarta-feira, 4, que apontou uma redução de 17,7% de CVLIs entre janeiro e maio no Ceará.

Neste primeiro ano, ele aponta a quase-chacina registrada na areninha do Jardim Violeta, comunidade do bairro Barroso, como o momento mais crítico, que precisou enfrentar desde que tomou posse no cargo. Na noite de 21 de junho de 2024, apenas 18 dias depois de ter assumido, nove crianças e adolescentes e uma mulher foram baleadas por membros de uma facção que rivaliza com criminosos daquela região.

Naquela sexta-feira, os tiros foram disparados a esmo contra quem estava na arquibancada do local. "Foi o dia que me deixou bem impactado com o tamanho do desafio. A gente estava lidando com pessoas que não dão realmente o menor valor à vida, que são capazes de fazer isso". A mulher, Francisca Ivone Vidal do Nascimento, 48, e Daniel Levy Cardoso Gomes, de 10, morreram no local. Algumas dos meninos e meninas, entre 8 e 16 anos de idade, permaneceram vários dias internadas em estado grave.

Para o secretário, a reestruturação das forças de segurança, as metas de redução da violência e o redirecionamento de recursos para áreas e ações consideradas mais críticas foram decisivos para viabilizar a queda nos índices. O Sistema de Metas Integradas de Segurança Pública (MISP), iniciado operacionalmente em março, prevê gratificações até R$ 2 mil por quadrimestre para servidores, quando a diminuição de homicídios atinge 11% no período. No primeiro balanço do MISP, o Estado anunciou o pagamento de R$ 45 milhões aproximados pelo resultado.