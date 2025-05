Previsão do tempo: onda de frio afetará o Ceará? Entenda

Diante da frente fria que afeta boa parte do Brasil, confira as previsões da Funceme para o tempo no Ceará / Crédito: FÁBIO LIMA / O POVO

A primeira onda de frio intenso do ano chegou entre a terça-feira, 27, e a quarta-feira, 28, ao Rio Grande do Sul e avança rapidamente por boa parte do Brasil trazendo chuva e baixas temperaturas.

Apesar das baixas temperaturas previstas para os próximos dias, o Ceará não deve sentir os efeitos da frente fria que avança pelo Sul do País.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo o meteorologista Lucas Fumagalli, não há perspectiva de que o fenômeno atinja o Estado. A frente fria em questão segue uma trajetória continental, deslocando-se principalmente pelas regiões Centro-Oeste e Sudeste. Além disso, os ventos de leste, comuns no Nordeste e mais intensos com o fim da quadra chuvosa, atuam como barreira natural, impedindo que sistemas como esse avancem sobre o território cearense. Frente fria: Interior terá noites mais frias e tardes quentes Embora o sistema meteorológico não chegue ao Ceará, os próximos dias devem ser marcados por maior amplitude térmica, principalmente nas áreas mais elevadas do interior. De acordo com Lucas Fumagalli, madrugadas e noites em regiões serranas podem registrar mínimas de até 16°C. >> SIGA o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp

Durante as tardes, no entanto, as temperaturas voltam a subir rapidamente, podendo chegar aos 35°C em algumas localidades. Esse contraste térmico é comum nesta época do ano, período de transição entre o outono e o inverno. Fortaleza segue com tempo estável e poucas variações Na capital cearense e em áreas do litoral, o tempo deve continuar estável, com poucas mudanças previstas até o fim da semana. As temperaturas mínimas devem girar em torno de 23 °C nas madrugadas e as máximas podem alcançar 32 °C durante as tardes. A previsão não aponta alterações significativas para os próximos dias.

Shopping de Fortaleza recebe mutirão de vacinação neste sábado; VEJA

Umidade do ar tende a cair no interior do Ceará Com o ar mais seco predominando sobre o estado, especialmente no interior, a umidade relativa do ar deve cair nos próximos três dias, podendo atingir valores próximos de 30% no período da tarde. A baixa umidade, combinada ao calor, exige atenção com a hidratação e cuidados com a saúde respiratória como: