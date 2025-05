PM suspeito de matar empresário em Fortaleza é investigado por homicídio no Eusébio

Enquanto Vinícius foi morto no último dia 30 de abril após sair de uma padaria do bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza , Maria Madalena foi assassinada dentro de casa, em 5 de abril, no bairro Urucunema, em Eusébio , município da Região Metropolitana de Fortaleza.

Em relação ao crime do Luciano Cavalcante, diligências realizadas pela 10ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) indicaram que Rodrigo e Wellington são os homens flagrados por câmeras de vigilância executando a vítima. Veja o vídeo que registra a ação:

É Rodrigo quem também é investigado pela suposta participação no crime que vitimou Maria Madalena. A prisão dele e de seus colegas de farda, entretanto, se deu apenas no contexto da investigação da morte de Vinícius. O caso do Eusébio segue sem indiciamentos até o momento.

No último dia 9 de maio, policiais civis cumpriram mandados de prisão temporária em desfavor dos soldados Rebeca Júlia de Almeida Canuto e Wellington Xavier de Farias e do cabo Rodrigo Aguiar Braga.

Já Rebeca Júlia seria proprietária de um carro flagrado por câmeras de segurança, na madrugada do dia do crime, em um “comboio” com homens que trafegavam na motocicleta que teria sido usada no assassinato.

É citado no inquérito que a rua fica na mesma região onde mora um dos suspeitos, o cabo Rodrigo Aguiar. A investigação também apontou que a esposa de Rodrigo tem em seu nome uma moto cujas características “guardam semelhança” com o veículo utilizado pelos executores.

A placa da moto usada pelos criminosos era clonada. Os policiais civis analisaram câmeras de vigilância localizada em diversos pontos da cidade e constataram que a dupla partiu para o cometimento do assassinato da rua Nunes Feijó, localizada no bairro Jangurussu.

As câmeras de vigilância também flagraram os criminosos, após o homicídio, fugindo em direção à Cidade dos Funcionários. Em um matagal localizado na avenida Heitor de Oliveira Albuquerque, eles trocaram de roupa, abandonando as vestes usadas no momento da execução .

Após serem presos, os PMs se valeram do direito de permanecer em silêncio. Eles também se negaram a fornecer material genético para que fosse feita comparação com o material genético encontrado nas roupas abandonadas pelos assassinos após o crime.



Motivação para o assassinato do empresário Vinícius Cunha Batista ainda é investigada

A prisão temporária em casos de crimes hediondos dura 30 dias, podendo ser prorrogada pelo mesmo prazo. O inquérito prossegue para colher mais provas, que incluem a análise dos dados dos celulares apreendidos com os suspeitos. A motivação e o possível mandante do crime também ainda estão por ser descobertos.

Vinícius era empresário, com atuação na região do Vale do Jaguaribe. Ele era sócio-diretor do grupo de comunicação Uirapuru, além de disputar licitações públicas no ramo da iluminação pública.



Vinícius havia ido ao local onde foi morto para se reunir com o secretário de Obras de Limoeiro do Norte, José Wilson Loures de Assis. Conforme o secretário, a reunião trataria de uma obra que Vinícius iria executar na Avenida do Contorno. José Wilson afirmou à Polícia Civil não saber o motivo pelo qual o empresário foi morto.

Morte de Maria Madalena Marques Matsunobu



No caso do assassinato da funcionária pública Maria Madalena Marques Matsunobu, a Polícia Civil aponta que, “segundo fontes humanas anônimas”, o cabo Rodrigo Aguiar foi contratado para executá-la. Outro PM também teria participado do crime, conforme uma denúncia anônima.



O crime ocorreu por volta das 3 horas da madrugada do dia 5 de abril. Os assassinos invadiram a casa da vítima e dispararam diversas vezes contra ela, que morreu no local do crime.

A Polícia apurou que, três dias antes do crime, pessoas dentro de um carro foram flagradas fazendo filmagens da casa de Maria Madalena. A placa do automóvel foi anotada e identificou-se, em consulta ao sistema de videomonitoramento da Prefeitura de Eusébio, que dois carros distintos ostentavam essa mesma placa.



No último dia 28 de abril, o Ministério Público Estadual (MPCE) concedeu mais 90 dias para a conclusão do inquérito. A investigação ainda busca confirmar a motivação do assassinato. Uma das linhas investigativas indica que o crime pode ter relação com a disputa pela guarda dos netos de Maria Madalena.