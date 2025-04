Idosa é encontrada morta com lesões a bala dentro de residência no Eusébio

Maria Madalena Marques, 64, era funcionária da Secretaria da Cultura do Eusébio e presidente da Associação de Artesãos do Eusébio (Aarte) / Crédito: Reprodução/Instagram

Uma idosa, de 64 anos, identificada como Maria Madalena Marques, foi encontrada sem vida dentro da sua residência no município do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A vítima foi encontrada com lesões de bala no dia 5 de abril. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso. Conforme O POVO apurou, a vítima era funcionária da Secretaria da Cultura do Eusébio e presidente da Associação de Artesãos do Eusébio (Aarte). Em 2017, Madalena chegou a receber título de Cidadã de Eusébio pelos serviços prestados ao Município.