Média de chuvas de janeiro já está entre as três maiores para o mês em 14 anos

A dez dias do fim, primeiro mês do ano acumula média de 146 milímetros para todo o Estado; macrorregião da Ibiapaba lidera resultados mais expressivos até aqui

Os dados foram coletados pelo O POVO por meio do Calendário de Chuvas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) e refletem o acentuado volume de precipitações que têm caído sobre o Estado, como as da última quarta-feira, 15, quando todas as cidades cearenses registraram chuvas.

A média de chuvas acumulada até esta terça-feira, 21, já está entre as três maiores registradas para o mês de janeiro dos últimos 14 anos no Ceará . Com 145 milímetros (mm) somados desde o primeiro dia do ano, o período está atrás apenas dos valores de 2016 e 2022, quando foram anotados respectivamente 190 e 163 mm.

Faltando 10 dias para o fim de janeiro, a média acumulada tende a subir com novas precipitações no Estado. Segundo previsão da Funceme, há possibilidade de chuvas intensas, em alguns momentos acompanhadas de trovoadas, na manhã de quarta-feira, 22, e noite de quinta-feira, 23.

Foi nesta data que o Ceará registrou suas três maiores precipitações do ano até aqui, nas cidades de Pacujá (230 mm), Cariré (217 mm) e Forquilha (203 mm), todas na macrorregião da Ibiapaba. A localidade está entre os destaques do cenário de chuvas neste início de ano e já supera em 67% o acumulado previsto para todo o mês.

Comportamento das chuvas até aqui

O início do ano foi tímido no quesito chuvas em todo o Ceará. Com a primeira semana caracterizada por altas temperaturas e poucas chuvas, os registros mais acentuados começaram no dia 7 de janeiro, quando a região do Cariri teve acumulados de até 155 mm.

Conforme publicado pelo O POVO à época, as chuvas foram resultado da formação de nuvens em áreas de instabilidade que estavam posicionadas sobre a Região do Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns.

Já na semana seguinte, a partir do dia 13, as precipitações chegaram de forma simultânea a todas as macrorregiões, por causa da atuação simultânea de dois sistemas meteorológicos, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).