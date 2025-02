Litoral e Norte têm as maiores precipitações de fevereiro no Ceará; tendência é de Carnaval chuvoso no Estado

Apesar da concentração de chuvas no Norte e no Litoral, o Carnaval tem tendência de ter precipitações em todo o Ceará

Na segunda quinzena de fevereiro, a intensidade das chuvas do Ceará aumentou. Dos seis dias do mês em que choveu em mais de 100 municípios, quatro deles ocorreram nesta semana, do dia 17 ao 21. No entanto, as chuvas não foram homogêneas, com a maior parte das precipitações ocorrendo no Litoral e na região Norte.

As únicas macrorregiões que já têm média maior do que a esperada de chuvas para o mês são Litoral do Pecém, com 28% a mais que a normal climatológica, Litoral de Fortaleza, com 24,4%, e Maciço de Baturité, com 18,2%. Os dados preliminares são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), acessados nesta sexta-feira, 21.