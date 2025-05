Depois de alta nas temperaturas, Ceará registra chuvas em dez munícipios

LEIA MAIS | Em meio a altas temperaturas, Ceará registra chuvas em três munícipios As precipitações concentram-se no Litoral de Fortaleza, Jaguaribana, Maciço de Baturité, Sertão Central e Inhamuns, Ibiapaba, Litoral do Pecém e Litoral Norte.

Ceará tem dez municípios com registro de chuvas das 7 horas de quarta-feira, 14, às 7 horas desta quinta-feira, 15. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Já para as faixas vespertinas e noturnas, as precipitações devem se concentrar principalmente no centro-norte do Estado.

Causa das chuvas

As chuvas previstas estão associadas ao avanço de áreas de instabilidade provenientes do Oceano Atlântico e do leste do Nordeste do Brasil, bem como à influência de fatores locais, como brisa, relevo e a interação entre temperatura e umidade.

A Zona de Convergência Intertropical (Zcit), principal agente da quadra chuvosa, trata-se de uma faixa semi-permanente de nebulosidade, próxima à linha do Equador, formada pela convergência dos ventos alísios dos hemisférios Norte e Sul, que provoca o levantamento do ar quente e úmido da região equatorial e favorece a formação de nuvens do tipo cumulonimbus. No momento, encontra-se afastada.