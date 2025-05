Em meio a altas temperaturas, Ceará registra chuvas em três munícipios

Segundo a Funceme, até esta quarta-feira, 14, os registros máximos devem variar entre 33 graus Celsius (°C) e 36°C em grande parte do Ceará, com destaque para as macrorregiões da Jaguaribana e do Sertão Central e Inhamuns. Em Fortaleza são esperadas máximas em torno de 32°C / Crédito: Fábio Lima

Ceará tem três municípios com registro de chuvas das 7 horas de terça-feira, 13, às 7 horas desta quarta-feira, 14. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). LEIA MAIS | Ceará: temperaturas extremas podem chegar a 37°C; veja cidades com chuvas

Até esta quarta-feira, 14, é esperada a manutenção do predomínio de tempo estável sobre o território cearense, favorecendo condições de sol, pouca nebulosidade e temperaturas elevadas. Com isso, os registros máximos devem variar entre 33 graus Celsius (°C) e 36°C em grande parte do Estado, com destaque para as macrorregiões da Jaguaribana e do Sertão Central e Inhamuns. Em Fortaleza são esperadas máximas em torno de 32°C.

No entanto, devido a fatores locais, como a atuação da brisa, o relevo e a interação entre temperatura e umidade, há previsão de chuvas isoladas na porção noroeste do Ceará durante as tardes. Já no Litoral da Capital, Litoral do Pecém, Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns, as pluviosidades podem ocorrer entre a madrugada e o início da manhã de quarta. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) não emitiu alerta para perigo de chuvas intensas.