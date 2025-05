Integrante cearense de facção criminosa é preso na Paraíba

A operação do Ministério Público e Polícias Civil e Militar foi cumprida nessa terça-feira, 13, com apreensão de dois celulares do acusado

O homem foi encontrado no município de Pedras de Fogo, na Paraíba, por meio de cooperação entre os Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) dos Ministérios Públicos do Ceará (MPCE), de Pernambuco (MPPE) e da Paraíba (MPPB).

Um cearense que integra organização criminosa do Rio de Janeiro foi alvo da 14ª fase da Operação Gênesis na última terça-feira, 13. Na ocasião, cumpriu-se um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza, pela regressão de regime prisional do acusado.

A operação também contou com a parceria da Assessoria de Inteligência da Polícia Militar (Asint) do Ceará e da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Polícia Civil do Ceará.

Em cumprimento do mandado de busca e apreensão contra o acusado, dois celulares foram apreendidos e devem passar por extração e análise do conteúdo. Entre o material no quarto do investigado, um envelope transparente com substância de aparência semelhante ao LSD também foi encontrado.

O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do MPCE ofereceu denúncia contra o cearense em 2024 pelos crimes de uso de arma de fogo por integrante de organização criminosa e de receptação qualificada.