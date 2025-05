Policia Civil fecha sucata clandestina e prende suspeito de receptação

Operação investigava ferros-velhos e sucatas envolvidos em esquema de desmonte ilegal de veículos. Foram encontrados 30 motores com sinais de adulteração ou com registros de roubo e furto

Uma operação da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) e do Departamento de Investigação de Crimes Patrimoniais (Depatri) fechou uma sucata clandestina no bairro Canindezinho , em Fortaleza. A ação ocorreu nos dias 10 e 11 de maio, e prendeu um suspeito pelo crime de receptação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A diligência buscava investigar ferros-velhos e sucatas envolvidos em esquema de desmonte ilegal de veículos.

Agentes da DRFV encontraram dezenas de veículos desmanchados no local, e 30 motores com sinais de adulteração ou com registros de roubo e furto. Os policiais encontraram o terreno suspeito com ajuda do Setor de Inteligência e das equipes operacionais.

Um suspeito de envolvimento no esquema foi identificado, e localizado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), no sábado, 11, no bairro Bom Jardim. O homem de 53 anos já possuía antecedentes criminais, e foi preso em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A Polícia Civil do Estado alerta para os crimes dessa natureza, pontuando que a prática contribui para o mercado ilegal de peças, além de incentivas roubos, furtos e clonagens de veículos.