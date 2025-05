Conheça a Cattleya labiata, Flor Símbolo do Ceará

A espécie também ganha o nome de 'Rainha do Nordeste', pois é encontrada somente na região nordestina. Orquídea foi instituída como Flor Símbolo do Ceará nessa segunda, 12

A orquídea Cattleya labiata foi instituída como Flor Símbolo do Ceará nessa segunda-feira, 12. O Projeto de Lei 19.245/2025, de autoria da deputada estadual Marta Gonçalves, reconhece a flor como patrimônio imaterial do Estado.

No Ceará, ela é encontrada nos municípios de Maranguape, Meruoca e Uruburetama, na região serrana. Antigamente, havia grande estoque da espécie.

Conforme a Associação Cearense de Orquidófilos (Aceo), a espécie pode ser encontrada nas regiões de Alagoas, Ceará, Paraíba e Pernambuco, vegetando em altitudes de 500 a 1.000 metros acima do nível do mar. Também há supostos registros da planta na região de Sergipe.

A lei tem por objetivo promover o respeito à natureza, o turismo responsável, a preservação do meio ambiente, a produção em bases sustentáveis e o comércio de orquidáceas e de outras flores.

Conforme Ítalo, que é estudioso de orquídeas e associado da Aceo, havia expedições entre as áreas da Inglaterra, França e Bélgica, que exploravam as matas nos países vegetais, coletando espécies e descrevendo as novas espécies que apareciam naquele material.

"Havia uma planta, jogada ao acaso, que floriu e despertou a atenção de todo mundo no jardim botânico que ela estava. Imediatamente, levaram para Lindley, que, apesar de muito jovem, já era famoso na descoberta", explica.

Segundo o professor, John Lindley batizou não somente a flor em específico como também criou um novo gênero na família das orquidáceas.