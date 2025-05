Tradição e fé marcam procissão de Nossa Senhora de Fátima

Pouco mais de um século desde a sua primeira aparição em Portugal, os fiéis se reúnem em procissão nesta terça-feira, 13, para Nossa Senhora de Fátima. A cidade e o País são diferentes — Fortaleza, no Brasil, fica a 5.702 km de distância de sua contrapartida portuguesa (Fátima) —, mas a devoção permanece.

As palmas do público impulsionam a movimentação, iniciada na Paróquia Nossa Senhora do Carmo, no Centro. O carro que guia a imagem da santa começa a se mover e as vozes do trio elétrico são engolidas pelo coro: “Maria, cheia de graça e consolo. Vem caminhar com seu povo!”, clama o refrão.