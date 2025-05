Operação da PF mira rede de tráfico internacional de drogas entre Ceará e Europa

Organização criminosa utilizava "mulas" – pessoas – para levar cocaína ao exterior por meio de ingestão de cápsulas, inserção em partes do corpo e fixação ao corpo durante voos entre o Brasil e países do exterior

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira, 6, operação para desarticular uma rede de tráfico internacional de drogas entre o Ceará, Amapá e São Paulo, com países da Europa. Pelo menos 25 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão, expedidos pela 11ª Vara Federal do Ceará, estão sendo cumpridos. Até o início da manhã, duas pessoas foram presas no Estado.

A investigação revelou que a droga, principalmente cocaína, tinha como destino final os países da França, Portugal e Espanha. O modus operandi da organização utilizava humanos como transportadores do entorpecente à região europeia.