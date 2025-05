Suspeito de participar na morte de homem dentro de supermercado é preso em Fortaleza

Vítima foi morta a tiros na tarde do último domingo, 11, no bairro Mondubim. No local, um funcionário do estabelecimento também ficou ferido após ser alvejado na perna.

Um homem suspeito de participar na morte de um homem dentro de um supermercado no bairro Mondubim, em Fortaleza, no domingo, 11, foi preso nessa segunda-feira, 12. Ele é apontado como um dos autores do homicídio e teria pilotado a moto usada no crime. A prisão em flagrante foi realizada pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), no bairro José Walter.

A vítima de 23 anos foi assassinada a tiros dentro do estabelecimento comercial. Além dele, um funcionário do supermercado ficou ferido na perna após ser baleado na ação criminosa. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar, no entanto, ainda não há informações do estado de saúde dele.