Ceará: chuvas isoladas e temperaturas extremas; confira previsão do tempo

Temperaturas máximas devem chegar a 38°C, especialmente na macrorregião da Jaguaribana até esta terça-feira, 6. As precipitações dispersas estão previstas para acontecer no litoral do Estado e Maciço de Baturité até esta quarta-feira, 7

Calor poderá atingir as macrorregiões do Cariri, Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns , durante a faixa vespertina, com temperatura máxima podendo chegar a 38°C , especialmente na macrorregião da Jaguaribana.

Nebulosidade deve diminuir novamente no Ceará e as temperaturas devem permanecer altas , entre 34 graus Celsius (°C) e 36°C , com previsão de registros de temperaturas extremas em alguns municípios.

LEIA MAIS | Mais da metade do Ceará tem chuvas abaixo da média de fevereiro a abril As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), validas até esta terça-feira, 6.

As reduzidas pluviosidades previstas estão associadas ao avanço de áreas de instabilidade provenientes do Oceano Atlântico e do leste do Nordeste do Brasil (NEB), à influência de um sistema frontal estacionário localizado sobre o Oceano Atlântico na altura do estado de Sergipe, e também a fatores locais, como brisa, relevo e a interação entre temperatura e umidade.

Enquanto para o litoral cearense (Litoral Norte, Litoral do Pecém e Litoral de Fortaleza) e para o Maciço de Baturité, ocorre reduzida probabilidade de precipitações dispersas, passageiras e com intensidade fraca nas madrugadas e início das manhãs até esta quarta-feira, 7.

As chuvas isoladas tendem a ocorrer e se concentrar, principalmente até a madrugada desta segunda-feira, 5, na região do Cariri e do sul do Sertão Central e Inhamuns.

A Zona de Convergência Intertropical (Zcit) trata-se de uma faixa semi-permanente de nebulosidade, próxima à linha do Equador, formada pela convergência dos ventos alísios dos hemisférios Norte e Sul. Essa interação provoca o levantamento de ar quente e úmido na região equatorial, favorecendo a formação de nuvens do tipo cumulonimbus.

Crateús , no interior do território cearense, registrou o maior índice, com 27 milímetros (mm).

As precipitações concentram-se principalmente no Sertão Central e Inhamuns, Cariri, Litoral Norte, Litoral de Fortaleza e Ibiapaba. As informações são do balanço parcial da Funceme.

Fortaleza marcou 1 mm no posto da Defesa Civil.

Não há ainda avisos meteorológicos emitidos pela Funceme e pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Confira as áreas sujeitas às precipitações

Segunda-feira, 5

Madrugada: chuva isolada no Cariri e no Sul do Sertão Central e Inhamuns. No Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité, há alta possibilidade de chuva isolada;

Manhã: baixa possibilidade de chuva isolada no começo da manhã no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém, no Maciço de Baturité, no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns;

Tarde: baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral Norte;

Noite: céu parcialmente nublado em todas as macrorregiões.

Terça-feira, 6

Madrugada: baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém, no Maciço de Baturité, no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns;

Manhã: baixa possibilidade de chuva isolada no começo da manhã no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité;

Tarde: baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral Norte;

Noite: céu parcialmente nublado em todas as macrorregiões.

Quarta-feira, 7

Madrugada: alta possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité;

Manhã: baixa possibilidade de chuva isolada no começo da manhã no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité;

Tarde: baixa possibilidade de chuva isolada no Litoral Norte;

Noite: céu parcialmente nublado em todas as macrorregiões.

Saiba as temperaturas máximas do ar nas últimas 24 horas pela Funceme e pelo Inmet

Máximas

35.5 °C: Alto Santo

35.4 °C: Limoeiro do Norte

35.3 °C: Morada Nova

35.0 °C: Quixerê

34.7 °C: Jaguaribara

Mínimas

26.6 °C: São Benedito

26.7 °C: Poranga

27.6 °C: Parambu

30.2 °C: Redenção

30.5 °C: Aiuaba

10 maiores chuvas por posto do dia