Caminhão do Cidadão: confira os bairros e cidades com atendimento em maio

/ Crédito: Marcos Studart/Governo do Ceará

A Secretaria da Proteção Social (SPS) divulgou na última sexta-feira, 2, o calendário do Caminhão do Cidadão para o começo de maio. O posto itinerante do órgão oferece atendimentos como emissão de documentos e orientação sobre serviços públicos.

Atendimentos do Caminhão do Cidadão no Ceará em maio

Ao todo, os atendimentos ocorrerão em seis bairros de Fortaleza e quatro cidades do interior. A programação é para a semana de 5 a 10 de maio. Veja abaixo os dias e locais.