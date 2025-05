Dez anos da pesquisa da pele de tilápia serão celebrados em sessão na Alece

FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-01-2025: Pesquisas com a pele de tilápia, no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

Em comemoração aos dez anos da Pesquisa da Pele de Tilápia, da Universidade Federal do Ceará (UFC), a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) fará uma sessão solene no próximo dia 6 de maio, no Plenário 13 de maio. O evento atende ao requerimento do deputado Heitor Férrer, subscrito pela deputada Dra Silvana, e homenageará o coordenador geral da pesquisa, cirurgião plástico Edmar Maciel Lima Jr.; a Universidade Federal do Ceará, os pesquisadores e alunos, além do primeiro paciente do estudo, iniciado em 2015.

Intitulada "A pele de tilapia: um novo biomaterial para tratamento de queimaduras, feridas, cirurgias ginecologicas e medicina regenerativa", a pesquisa comemora ainda a oferta pública para a transferência de tecnologia da patente da pele de tilápia liofilizada (pele desidratada, radioesterilizada e embalada a vácuo – que pode ser colocada diretamente no local ferido após hidratação. "A liberação de uso da patente é um verdadeiro bem-social, pois é um produto que sai da bancada do laboratório para o paciente. Com isso, os tratamentos com pele de tilápia poderão chegar à população de forma geral, inclusive por meio do sistema público de saúde", informa o coordenador geral da pesquisa, Edmar Maciel. Entre os pontos positivos do produto nas terapias que se destina, o médico cita "a melhora substancial na qualidade de vida do paciente, reduzindo as dores nas trocas de curativos, bem como os risco de infecções e a permanência hospitalar, além de acelerar a recuperação".

Várias missões fizeram uso da pele de tilápia no tratamento de vítimas de incêndio nos Estados Unidos, no Líbano e no Pantanal Matogrossense, além de seu uso no tratamento das pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, ano passado. LEIA TAMBÉM: Pele de tilápia será utilizada no tratamento de animais feridos em enchentes no RS Os resultados dos estudos dos pesquisadores cearenses não ficam apenas no tratamento de queimaduras e outras feridas, mas engloba outras áreas da Medicina, da Ginecologia, e da Veterinária não apenas no tratamento, mas na produção de produtos médicos e cosméticos.