Famílias celebram o Dia da Caatinga com atividades educativas no Parque do Cocó

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 27-04-2025: Ação educativa sobre o Dia da Caatinga, no Parque do Cocó. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

O Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza, recebeu neste domingo, 27, várias famílias e visitantes para celebrar o Dia Nacional da Caatinga, comemorado oficialmente em 28 de abril. O evento “Caatinga Viva”, promovido pela Associação Caatinga (AC), teve como objetivo sensibilizar o público sobre a importância do único bioma exclusivamente brasileiro e sua rica biodiversidade. A programação gratuita reuniu atividades educativas e culturais voltadas para crianças e adultos. Entre as atrações, oficinas de pintura, teatro de fantoches, jogos educativos sobre sustentabilidade, além de uma exposição com banners que ilustravam a vida e as cores do bioma.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS | Daniel Fernandes: "Não podemos ideologizar o meio ambiente"

A gerente de programas socioambientais da Associação Caatinga, Marília Nascimento, destacou a importância da ação como uma forma de reforçar a relevância do bioma. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 27-04-2025: Ação educativa sobre o Dia da Caatinga, no Parque do Cocó. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 27-04-2025: Ação educativa sobre o Dia da Caatinga, no Parque do Cocó. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 27-04-2025: Ação educativa sobre o Dia da Caatinga, no Parque do Cocó. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 27-04-2025: Ação educativa sobre o Dia da Caatinga, no Parque do Cocó. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS "A caatinga é a única floresta exclusivamente brasileira. E aqui no Ceará, 90% do nosso território é dominado por esse bioma. É um bioma que fala do nosso ambiente natural, mas também da nossa cultura, do nosso povo, das nossas raízes. Hoje é um dia para celebrarmos a existência desse ambiente, mas também para refletirmos sobre as ameaças e o que podemos fazer para protegê-lo", afirmou.

Segundo Marília Nascimento, o evento no Parque do Cocó, uma das principais áreas verdes de Fortaleza, proporcionou um espaço ideal para essa conexão entre as pessoas e a natureza. Durante a programação, também houve a distribuição de mudas de espécies nativas da caatinga, como ipês, juazeiros, oitis e chichás, incentivando o plantio e a conscientização ambiental. Dia da caatinga: experiência e momento de aprendizagem O evento atraiu pais e filhos que aproveitaram para viver uma manhã diferente e cheia de aprendizados. A mãe Márcia Cristina Viena, 47 anos, levou a filha Alice Tainá, 3, e se encantou com a proposta.

"Foi uma surpresa encontrar o evento hoje! Assim que chegamos, ela já estava desenhando, participou de um caça-palavras, brincou muito. Hoje em dia as crianças ficam muito no celular. Esse contato com a terra é essencial e aqui ela pôde brincar de verdade, sujar as mãos de terra". FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 27-04-2025: Ação educativa sobre o Dia da Caatinga, no Parque do Cocó. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 27-04-2025: Ação educativa sobre o Dia da Caatinga, no Parque do Cocó. Na foto, Márcia Cristina Viena, 47 , e Alice Tainá, 3. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS O casal Rafael Vieira e Liana Almeida também marcou presença com as filhas Maria Eduarda, 6 anos, e Helena, 3. Eles ressaltaram a importância do aprendizado lúdico.