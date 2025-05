Aposentada será indenizada em R$ 3 mil por barulho excessivo e fumaça de comércio

Foi determinado o valor de R$ 3.000,00 pra cada indenização, além de multas diárias caso as determinações não sejam cumpridas

A Justiça do Estado do Ceará determinou o pagamento de aproximadamente R$ 6.000,00 em indenizações por danos morais em dois casos distintos envolvendo moradores e estabelecimentos comerciais que causavam incômodos à vizinhança devido a fumaça e barulho excessivo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O primeiro caso envolveu uma aposentada residente em Fortaleza. Após a instalação de churrasqueiras na calçada ao lado de sua casa — onde passou a funcionar um comércio alimentício — ela passou a conviver diariamente com fumaça e barulho excessivo.

O problema afetava não apenas a autora da ação, mas também outros moradores da região. Diante da ausência de solução por parte do estabelecimento e do agravamento da situação, a idosa ingressou com ação judicial solicitando indenização por danos morais e a remoção definitiva das churrasqueiras.

O caso foi julgado pelo 24º Juizado Especial Cível de Fortaleza e teve decisão favorável à aposentada no último dia 17 de abril. O comércio foi condenado a pagar R$ 3.000 por danos morais e a remover as churrasqueiras em até 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 200 em caso de descumprimento.

Segundo a juíza Ijosiana Serpa, titular da unidade, ficou claro que o barulho e a fumaça comprometeram a qualidade de vida da moradora e de sua família, gerando impactos à saúde e ao bem-estar.